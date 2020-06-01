Кулеба, Ермак и Таран поедут в Берлин на переговоры по Донбассу

Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главы Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Украины Андрея Тарана с немецкими коллегами запланирована на 2 июня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Андрей Таран 2 июня посетят с рабочим визитом Берлин. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Также в состав украинской делегации войдут вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и другие должностные лица.

В Берлине запланированы встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе, выполнение договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также координацию усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.