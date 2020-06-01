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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе произошел взрыв на блокпосту боевиков – ОБСЕ

29 мая патруль миссии ОБСЕ находился на блокпосту боевиков возле населенного пункта Молодежное Луганской области. Там наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 100 м от них.

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Один из членов патруля ОБСЕ ощутил ударную волну взрыва во время пребывания на блокпосту боевиков
Один из членов патруля ОБСЕ ощутил ударную волну взрыва во время пребывания на блокпосту боевиков
Фото: depositphotos.com

На блокпосту боевиков возле Молодежного Луганской области, куда прибыл патруль ОБСЕ, 29 мая произошел взрыв. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"29 мая патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух автомобилях находился на блокпосту вооруженных формирований приблизительно в 1,7 км к юго‑западу от населенного пункта Молодежное (не подконтрольный правительству, 63 км к западу от Луганска). Один из членов патруля СММ вышел из автомобиля. Он общался с членами вооруженных формирований по поводу пропуска через блокпост, который был заблокирован самодельным заграждением", – говорится в сообщении.

Примерно в 13.37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 100 м к юго‑западу.

"Находившийся снаружи член патруля ощутил ударную волну в тот момент, когда члены вооруженных формирований спрятались в укрытие. Наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня. Член вооруженных формирований убрал заграждение, и патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в не подконтрольном правительству Луганске", – отметиили в СММ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: взрыв, Луганская область, ОБСЕ, боевики, война в Украине, война на Донбассе
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