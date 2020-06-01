На Донбассе произошел взрыв на блокпосту боевиков – ОБСЕ

29 мая патруль миссии ОБСЕ находился на блокпосту боевиков возле населенного пункта Молодежное Луганской области. Там наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 100 м от них.

Один из членов патруля ОБСЕ ощутил ударную волну взрыва во время пребывания на блокпосту боевиков Фото: depositphotos.com

На блокпосту боевиков возле Молодежного Луганской области, куда прибыл патруль ОБСЕ, 29 мая произошел взрыв. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"29 мая патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух автомобилях находился на блокпосту вооруженных формирований приблизительно в 1,7 км к юго‑западу от населенного пункта Молодежное (не подконтрольный правительству, 63 км к западу от Луганска). Один из членов патруля СММ вышел из автомобиля. Он общался с членами вооруженных формирований по поводу пропуска через блокпост, который был заблокирован самодельным заграждением", – говорится в сообщении.

Примерно в 13.37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 100 м к юго‑западу.

"Находившийся снаружи член патруля ощутил ударную волну в тот момент, когда члены вооруженных формирований спрятались в укрытие. Наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня. Член вооруженных формирований убрал заграждение, и патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в не подконтрольном правительству Луганске", – отметиили в СММ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.