В Черкассах в машине с двумя людьми произошел взрыв самодельного устройства – полиция

По данным полиции Черкасской области, самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда один мужчина показывал его другу.

Ночью 31 мая на улице Тараскова в Черкассах в автомобиле Skoda Оctavia сдетонировало самодельное взрывное устройство. Об этом проинформировала в Facebook патрульная полиция Черкасской области.

"Как выяснилось, два товарища вместе выпивали в салоне автомобиля. Одному – 36 лет, другому – 41. Младший решил показать другу самодельную взрывчатку, и из-за неосторожного обращения устройство разорвало внутри автомобиля", – говорится в сообщении.

Обоих госпитализировали с ожогами и повреждениями рук.

"Раньше указанное транспортное средство и его владельца патрульные уже останавливали и составляли административные материалы за управление авто в состоянии наркотического и алкогольного опьянения", – отметили полицейские.