Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Черкассах в машине с двумя людьми произошел взрыв самодельного устройства – полиция

По данным полиции Черкасской области, самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда один мужчина показывал его другу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрывчатка сработала внутри машины
Взрывчатка сработала внутри машины
Фото: Патрульна поліція Черкаської області / Facebook

Ночью 31 мая на улице Тараскова в Черкассах в автомобиле Skoda Оctavia сдетонировало самодельное взрывное устройство. Об этом проинформировала в Facebook патрульная полиция Черкасской области.

"Как выяснилось, два товарища вместе выпивали в салоне автомобиля. Одному – 36 лет, другому – 41. Младший решил показать другу самодельную взрывчатку, и из-за неосторожного обращения устройство разорвало внутри автомобиля", – говорится в сообщении.

Обоих госпитализировали с ожогами и повреждениями рук.

"Раньше указанное транспортное средство и его владельца патрульные уже останавливали и составляли административные материалы за управление авто в состоянии наркотического и алкогольного опьянения", – отметили полицейские.

https://www.facebook.com/cherkasypatrulpolice/posts/2969343053143751

Теги: Черкассы, взрыв, алкоголь, взрывчатка, патрульная полиция, автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS