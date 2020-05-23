Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Возле офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв – журналист

По информации журналиста Андрея Павловского, полиция задержала двух активистов, возможно, причастных к взрыву в центре Киева. Пресс-секретарь нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука утверждает, что есть пострадавшие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На Большой Васильковской в Киеве что-то взорвалось
На Большой Васильковской в Киеве что-то взорвалось
Скриншот: Pavlovsky News / Facebook

В Киеве возле офиса народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука днем 23 мая произошел взрыв, об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Павловский.

На видео, которое он опубликовал, видны клубы черного дыма и бегущие люди.

"По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двух активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать", – написал Павловский.

https://www.facebook.com/pavlovskynews/videos/3075555679179400/

Спикер Медведчука Олег Бабанин заявил hromadske, что в результате происшествия есть пострадавшие, но не уточнил, сколько их.

Офис Медведчука находится на улице Большой Васильковской в центре столицы. Политик является кумом президента России Владимира Путина.

Теги: Киев, Виктор Медведчук, взрыв, офис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS