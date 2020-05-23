Возле офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв – журналист

По информации журналиста Андрея Павловского, полиция задержала двух активистов, возможно, причастных к взрыву в центре Киева. Пресс-секретарь нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука утверждает, что есть пострадавшие.

На Большой Васильковской в Киеве что-то взорвалось Скриншот: Pavlovsky News / Facebook

В Киеве возле офиса народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука днем 23 мая произошел взрыв, об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Павловский.

На видео, которое он опубликовал, видны клубы черного дыма и бегущие люди.

"По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двух активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать", – написал Павловский.

Спикер Медведчука Олег Бабанин заявил hromadske, что в результате происшествия есть пострадавшие, но не уточнил, сколько их.

Офис Медведчука находится на улице Большой Васильковской в центре столицы. Политик является кумом президента России Владимира Путина.