Возле офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв – журналист

В Киеве возле офиса народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука днем 23 мая произошел взрыв, об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Павловский.
На видео, которое он опубликовал, видны клубы черного дыма и бегущие люди.
"По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двух активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать", – написал Павловский.
Спикер Медведчука Олег Бабанин заявил hromadske, что в результате происшествия есть пострадавшие, но не уточнил, сколько их.
Офис Медведчука находится на улице Большой Васильковской в центре столицы. Политик является кумом президента России Владимира Путина.