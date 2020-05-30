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Двух человек будут судить в Чехии за участие в войне на Донбассе

Прокуратура Праги передала в суд обвинительные акты в отношении граждан Чехии и Беларуси, входивших в сепаратистскую группировку на Донбассе. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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В рядах пророссийских боевиков на Донбассе есть граждане других государств
В рядах пророссийских боевиков на Донбассе есть граждане других государств
Фото: ЕРА

Прокурор Праги Марек Бодлак предъявил обвинение гражданам Чехии и Беларуси, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе в рядах сепаратистских подразделений.

Как сообщает сайт прокуратуры, гражданина Беларуси, постоянно проживающего в Чешской Республике, обвиняют в преступлении, связанном с террористическим актом. Следствие установило факт его неоднократного участия в вооруженных действиях на востоке Украины в 2014–2016 годах. Дело будет рассматривать городской суд Праги.

Аналогичные статьи обвинения предъявлены жителю Чехии, который, по данным прокуратуры, присоединился к сепаратистам в 2015 году. Процесс по его делу пройдет в городе Ческе-Будеевице.

Статьи обвинения предусматривают наказание в виде 12–20 лет лишения свободы.

До сих пор в судах страны рассматривалось одно дело, связанное с участием гражданина Чехии в конфликте на Донбассе. Однако статья о терроризме не была задействована, обвиняемого, капрала Эрика Эшту, приговорили к трем годам лишения свободы условно за участие в деятельности иностранного вооруженного формирования.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Беларусь, Чехия, терроризм, прокуратура, сепаратисты, война в Украине
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