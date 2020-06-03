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Кулеба назвал компромиссы по Донбассу и Крыму, на которые готова пойти Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова вести переговоры об особом статусе оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Кулеба: Мы предлагаем России очень простое решение
Кулеба: Мы предлагаем России очень простое решение
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Власти Украины готовы обсудить вопрос особого статуса оккупированных территорий Донбасса и Крыма в пределах страны. Об этом в интервью DW заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, оккупированные регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. Кроме того, Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" – суверенный контроль над границей. И вместо этого мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", – заявил он.

Кулеба добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках трехсторонней контактной группы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Россия, Германия, Украина, МИД Украины, Донбасс, граница, переговоры, аннексия, боевики, вторжение, Дмитрий Кулеба, прекращение огня, саммит, регионы, границы
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