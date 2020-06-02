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Украина надеется на сближение с ЕС во время председательства Германии в Совете ЕС – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что Европейский союз со своей стороны будет демонстрировать большую амбициозность и открытость к сближению с Украиной.

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16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
Фото: pixabay.com

Украина будет работать с Германией над тем, чтобы продолжать сближаться с Европейским союзом. Об этом 2 июня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Безусловно, Германия является не только одним из мировых лидеров, но и лидером Европы. И мы с нетерпением ожидаем начала председательства Германии в Совете ЕС, в ходе которого будем работать с нашими немецкими друзьями над тем, чтобы Украина продолжала приближаться к ЕС, а ЕС, соответственно, со своей стороны демонстрировал большую амбициозность и открытость к сближению с Украиной", – отметил министр.

Кулеба также добавил, что Украина продолжит работу в формате "Восточного партнерства" и рассчитывает на достижение амбициозных результатов.

"Восточное партнерство" – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

Теги: Германия, Совет ЕС, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Хайко Маас
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