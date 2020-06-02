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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о Донбассе: Мы открыты к поиску компромиссов, но не переступим свои "красные линии"

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что участники нормандского формата ищут решения, которые бы позволили двигаться вперед в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

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Кулеба: Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов
Кулеба: Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов
Фото: mfa.gov.ua

Украина не пойдет на пересечение "красных линий", касающихся нацбезопасности и суверенитета в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом 2 июня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Все вы помните, что примерно месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел в нормандском формате. Эти консультации были бы невозможны, если бы не эффективная посредническая роль Хайко Мааса, который и смог [добиться], чтобы все четыре стороны присоединились к разговору", – отметил министр.

Он добавил, что стороны наметили во время дискуссии ряд вопросов, и с тех пор ищут решения, которые бы позволили двигаться вперед в мирном урегулировании ситуации на Донбассе, но при этом не приводили бы к пересечению "красных линий".

"Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул Кулеба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

2 июня Кулеба анонсировал новые переговоры министров иностранных дел в нормандском формате в ближайшее время.

Теги: Дмитрий Кулеба, нормандский формат, война на Донбассе, Хайко Маас
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