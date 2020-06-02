Глава МИД Германии: Нормализация отношений с РФ возможна только после восстановления территориальной целостности Украины

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время встречи с украинской делегацией заявила, что Берлин не признает российскую оккупацию территорий Донбасса и Крыма.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе встречи с украинской делегацией заявила, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины. Об этом 2 июня сообщает сайт Офиса президента.

По словам министра обороны ФРГ, Германия поддерживает инициативу Украины по интенсификации минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в нормандском формате, а также не признает российскую оккупацию территорий Донбасса и Крыма.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что базовым условием для дальнейшего разведения сил на Донбассе и разминирования территории является прекращение обстрелов.

Он отметил, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полную свободу передвижения, которой в последнее время препятствуют боевики.

Помимо Ермака, с рабочим визитом в Германию прибыли министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Кроме вопроса урегулирования ситуации на Донбассе украинская делегация обсудила с немецкими коллегами возможности углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества государств.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.