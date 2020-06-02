Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Глава МИД Германии: Нормализация отношений с РФ возможна только после восстановления территориальной целостности Украины

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время встречи с украинской делегацией заявила, что Берлин не признает российскую оккупацию территорий Донбасса и Крыма.

Крамп-Карренбауэр: Германия поддерживает инициативу Украины по интенсификации минского переговорного процесса
Крамп-Карренбауэр: Германия поддерживает инициативу Украины по интенсификации минского переговорного процесса
Фото: ЕРА

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе встречи с украинской делегацией заявила, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины. Об этом 2 июня сообщает сайт Офиса президента.

По словам министра обороны ФРГ, Германия поддерживает инициативу Украины по интенсификации минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в нормандском формате, а также не признает российскую оккупацию территорий Донбасса и Крыма.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что базовым условием для дальнейшего разведения сил на Донбассе и разминирования территории является прекращение обстрелов.

Он отметил, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полную свободу передвижения, которой в последнее время препятствуют боевики.

Помимо Ермака, с рабочим визитом в Германию прибыли министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Кроме вопроса урегулирования ситуации на Донбассе украинская делегация обсудила с немецкими коллегами возможности углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества государств.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Германия, Крым, Украина, Донбасс, оккупация, переговоры, аннексия, боевики, Алексей Резников, Руслан Демченко, Дмитрий Кулеба, Андрей Таран, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Андрей Ермак, Игорь Жовква
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Узелков рассказал, почему после развода не общается с детьми
Узелков рассказал, почему после развода не общается с детьми
  Арбенина показала свой дом и детей в клипе на трек "Казино". Видео
  Арбенина показала свой дом и детей в клипе на трек "Казино". Видео
"Лиза очень наигранная стала", "Обнимает на камеру". В Instagram обсудили видео дочери Пугачевой и Галкина
"Лиза очень наигранная стала", "Обнимает на камеру". В Instagram обсудили видео дочери Пугачевой и Галкина
"История началась в Доминикане". Гвоздева рассказала, как узнала о второй беременности
"История началась в Доминикане". Гвоздева рассказала, как узнала о второй беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS