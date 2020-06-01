Боевики на Донбассе с беспилотника обстреляли позиции сил ООС, один украинский военный получил ранения

Боевики на Донбассе в очередной раз с дрона атаковали украинские позиции, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сегодня боевики на Донбассе при помощи беспилотника обстреляли украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Гнутово в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, "дали захватчикам адекватный ответ".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.