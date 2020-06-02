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В ближайшее время пройдет разговор глав МИД в нормандском формате – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что уже скоро состоится очередной разговор в нормандском формате на уровне министров, где будет обсуждаться урегулирование ситуации на Донбассе.

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Точную дату новой встречи Кулеба не уточнил
Точную дату новой встречи Кулеба не уточнил
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

В ближайшее время должны состояться новые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Об этом 2 июня во время пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", – отметил министр.

Точную дату новой встречи Кулеба не уточнил.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.

Теги: МИД Украины, Дмитрий Кулеба, нормандский формат
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