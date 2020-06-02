В Берлине может появиться мемориал украинцам, погибшим во Второй мировой – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона будет работать с парламентом Германии по вопросу сооружения мемориала погибшим во Второй мировой войне украинцам в Берлине.

В Германии может появиться мемориал украинцам, которые погибли во время Второй мировой войны. Об этом 2 июня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Еще один вопрос, который я затронул, – это сооружение в Берлине мемориала украинцам, которые стали жертвами Второй мировой войны. Мы понимаем, что решение находится в руках Бундестага, и будем работать с парламентом по этому вопросу, но для нас поддержка немецкого МИД в этом вопросе является важной", – отметил украинский министр.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во Второй мировой войне погибло около 8 млн украинцев.

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.