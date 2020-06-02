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Украина обсудила с Германией доступ Красного Креста к удерживаемым в Крыму украинцам – Кулеба

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Крым должен оставаться на международной повестке дня.

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Кулеба (слева) отметил, что украинская сторона продолжит обсуждение темы Крыма со своими немецкими партнерами
Кулеба (слева) отметил, что украинская сторона продолжит обсуждение темы Крыма со своими немецкими партнерами
Фото: wikipedia.org

Украинская сторона обратилась к Германии для обеспечения доступа Красного Креста к незаконно удерживаемым Россией украинцам в аннексированом Крыму. Об этом 2 июня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы вспоминали не только ситуацию на Донбассе, но и Крым. Я еще раз обратился к Хайко за помощью, чтобы обеспечить доступ Красного Креста к украинцам, которых незаконно удерживает Россия в оккупированном Крыму. Также мы заинтересованы в том, чтобы представители Красного Креста посетили и украинцев, которые незаконно удерживаются на территории России", – сообщил он.

Кулеба подчеркнул, что Крым, по убеждению Украины, должен оставаться на международной повестке дня и украинская сторона продолжит обсуждение этой проблематики со своими немецкими партнерами.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 100 украинцев и крымских татар удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации.

Теги: Россия, Крым, аннексия, Дмитрий Кулеба
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