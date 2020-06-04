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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Саммит глав стран нормандского формата может состояться в 2020 году – Ермак

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, следующий саммит в нормандском формате может пройти в Берлине.

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Ермак назвал переговоры с Россией сложными
Ермак назвал переговоры с Россией сложными
Фото: president.gov.ua

Ближайшая встреча лидеров стран нормандского формата может состояться до конца 2020 года. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил Westdeutsche Allgemeine Zeitung в интервью, которое было опубликовано 4 июня.

Он выразил уверенность, что саммит пройдет в Берлине и на нем будут присутствовать главы Германии, Франции, Украины и России.

Комментируя ситуацию на Донбассе, Ермак отметил, что переговоры с Россией продолжаются, несмотря на то, что "это сложный диалог".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

В январе 2020 года стало известно, что стороны договорились о новой встрече через четыре месяца, однако ее точная дата не была определена.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Берлин, переговоры, нормандский формат, саммит, война в Украине, война на Донбассе, Андрей Ермак, встреча
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