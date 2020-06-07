На Донбассе за сутки четверо военных получили ранения, еще один – боевые травмы

6 июня представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по военнослужащим операции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После полуночи не было потерь в рядах сил ООС Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, ранения получили четверо военнослужащих, еще один – боевые травмы.. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по силам ООС из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь на подступах к Опытному, у Старогнатовки, Богдановки, Марьинки, Павлополя, Авдеевки и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Орехово, Луганского и Пивденного.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта", – говорится в сообщении.

После полуночи российские вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных пулеметов украинские опорные пункты неподалеку Луганского. Без потерь в рядых украинских военных.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.