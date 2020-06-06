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Цимбалюк: Я Путина спрашивал: "Сколько вы готовы дать денег еще Украине, чтобы наша страна перестала смотреть в Европу?"

Украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что с 2013 года ходит на пресс-конференции президента России Владимира Путина, а с 2014 года задает российскому президенту вопросы только на тему отношений с Украиной.

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Цимбалюк: Путин царь, он может себе позволить, может говорить на эту тему, может нет
Цимбалюк: Путин царь, он может себе позволить, может говорить на эту тему, может – нет
Фото: ЕРА

Украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, какие вопросы задавал президенту РФ Владимиру Путина.

"Вообще для журналиста в Москве – если уже ты пришел на пресс-конференцию, то надо постараться задать вопрос. Я в этом жанре начал выступать не в майке УКРОП, а за год до этого, когда еще [Виктор] Янукович у нас был президентом. Я Путина спрашивал: "Сколько вы готовы дать денег еще Украине, чтобы наша страна перестала смотреть в Европу?" Когда уже была договоренность про 15 ярдов. И тогда он хихикал: "О, это уже деловой разговор". Перевел все в шутку. Войны не было и было как бы даже смешно", – отметил журналист.

Он напомнил, что это было в 2013 году, после чего ситуация изменилась.

"Я просто думаю, что любой украинский журналист, который бы находился в Москве в это время и у него была бы такая возможность... Про что ты будешь его спрашивать? Когда даже в российском телевизоре рассказывают о том, что российские десантники начинают массово "теряться" в Украине, а до этого они почему-то все "терялись" в Крыму, то, конечно, ты не можешь на это смотреть отстраненно. Соответственно, дальше все вопросы касались войны и мира. Если проанализировать все заявления Путина в этой части... Например, он говорил: "Мы никогда не скрывали, что мы на Донбасс отправляем людей решать военные вопросы". Или "на Донбасс отправляют танки, артиллерию страны, которые симпатизируют". Он царь, он может себе позволить, может говорить на эту тему, может – нет", – подчеркнул Цимбалюк.

Он добавил, что с 2014 года у него нет других вопросов к российскому президенту, кроме как по теме отношений между Россией и Украиной.

Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань. Читайте полную версию интервью

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Донбасс, Алеся Бацман, Роман Цимбалюк, война на Донбассе
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