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Касьянов: Если Путин начнет "сходить с ума" дальше, внутри элит начнется зачистка

Сила президента РФ Владимира Путина зависит только от наличия денег, заявил бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.

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Касьянов считает, что "дворцовый переворот" в РФ невозможен
Касьянов считает, что "дворцовый переворот" в РФ невозможен
Фото: Mikhail Kasyanov / Facebook

Российские "околопутинские" элиты опасаются, что вскоре для них может начаться тяжелый период. Такое мнение в интервью изданию "Обозреватель" высказал бывший премьер-министр РФ, оппозиционер Михаил Касьянов.

"У них все хорошо, но они уже начинают волноваться. Некая дрожь по телу уже пошла. Для многих из них Запад уже закрыт, для некоторых его могут закрыть завтра. А если [президент РФ Владимира] Путин начнет "сходить с ума" дальше, внутри этих элит начнется зачисточка. Конечно, все они боятся и понимают, что вскоре для них может начаться очень неприятный период", – отметил Касьянов.

Он подчеркнул, что за свое будущее волнуются те, кто имеет доступ к каким-то незаконным обогащениям. Обычным чиновникам, как и обычным военным и бюджетникам, волноваться нечего, считает оппозиционер.

Касьянов высказал мнение, что "дворцовых переворотов" в РФ быть не может.

"Таких переворотов быть не может. Там некому переворачивать. Недовольство внутри может быть, это вопрос ощущения и того, насколько силен Путин. Сила Путина сегодня зависит только от одного – от денег. Система принуждения и давления тоже зависит от денег. Призыв "За Родину, за Путина" без денег не работает, с деньгами – да. Вопрос денег – ключевой. Поэтому Путин так держится за резервные фонды. Он знает, что вся элита вокруг него тоже ощущает это. И как только денег не будет, все поймут: Путин ослаб", – считает экс-премьер.

По его словам, российский президент уже дал разрешение печатать деньги.

"В этом году вся объявленная им помощь будет профинансирована за счет напечатанных денег. Резервные фонды замораживаются, они не тратятся. Это огромные суммы, примерно 10% в год ВВП. Общие показатели инфляции сейчас низкие – 3,5%, к концу года будут около 6%, но для большинства людей, которые не покупают телевизор и холодильник каждый год, они будут достигать 25%. Что такое инфляция? Это налог на бедных. Это все мы уже проходили. К сожалению, это состояние возвращается вновь, но уже преднамеренным и циничным способом", – добавил Касьянов.

Он был главой правительства Российской Федерации с 17 мая 2000-го по 24 февраля 2004 года. С 2005 года Касьянов находится в политической оппозиции к руководству России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Касьянов
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