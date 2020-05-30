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Пионтковский: Путин неадекватен. Самый простой способ его устранить – объявить, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса

Окружение президента России Владимира Путина хочет оставить его во главе государства формально, но лишить фактической власти. Такое мнение высказал живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

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Пионтковский попросил обратить внимание на лицо и поведение Путина
Пионтковский попросил обратить внимание на лицо и поведение Путина
Фото: ЕРА

У ближайшего окружения президента России Владимира Путина уже нет никаких иллюзий на его счет, дискуссия идет о том, устранить ли его физически или лишить реального влияния на управление государством. Об этом изданию "Обозреватель" сказал живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Давайте рассмотрим психологию этих пяти-шести человек, которые могут свергнуть Путина. У них уже нет никаких иллюзий по его поводу. Они понимают, что эта телевизионная пустышка перестает работать. Если сравнить с другими бункерами – с окружением Гитлера и Сталина, то, какими бы мерзавцами они ни были, они были харизматическими личностями, к которым то же окружение питало какое-то уважение. Здесь этого нет. Но почему же тогда они его не сменяют? А потому что смена этой прокладки представляет серьезную опасность для них", – заявил Пионтковский.

В случае жесткого отстранения и дискредитации Путина потенциальных заговорщиков могут спросить, что они столько лет делали рядом с таким человеком, пояснил он.

"Самый простой способ – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса. Но вся та политическая суета, которая идет последние три месяца, – его неожиданные послания, изменение конституции, обнуление сроков, – говорит о том, что они пытаются это сделать менее жестким способом. Создать госсовет, оставив его формально, но лишив фактической власти. Потому что Путин становится просто неадекватен. Посмотрите на его лицо, на его поведение", – сказал политолог.

В любом случае после Путина к власти в РФ придет "какой-то мерзавец", считает Пионтковский.

"Чего ждать Украине? Этот период истерики довольно опасен. Вдруг они решат, что вернуть любовь масс можно еще одним патриотическим шагом по "сбору русских земель" – эскалацией конфликта в Украине или расширением ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей. Это уже не зависит от Путина. Это может сделать и Путин, и другие – они одинаково ненавидят Украину", – отметил он.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Рейтинг доверия Путину в марте снизился до 28,3% – до минимума за 14 лет, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. При этом рейтинг одобрения деятельности президента выше – в конце апреля он составлял 59%, но это тоже исторический минимум.

Следующие президентские выборы должны состояться в РФ в 2024 году. В РФ хотят внести изменения в конституцию об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Всероссийское голосование по утверждению поправок в конституцию было назначено на 22 апреля, но в связи с распространением коронавируса референдум перенесли.

Теги: Россия, Владимир Путин, Андрей Пионтковский, война в Украине, коронавирус
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