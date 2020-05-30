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Российские издания удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина по звонку из Кремля – СМИ

Несколько крупных российских СМИ удалили со своих сайтов новости о пародии юмориста Максима Галкина на президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. В ролике Галкин высмеял идею властей ввести график прогулок для жителей российской столицы. По данным издания The Bell, материалы снимали по звонку чиновников из мэрии Москвы и из администрации президента.

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В ролике Галкин одновременно изображал обоих политиков
В ролике Галкин одновременно изображал обоих политиков
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

29 мая несколько российских интернет-изданий удалили со своих сайтов публикации о ролике юмориста Максима Галкина, который пародировал совещание президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. На это обратило внимание российское издание The Bell

Например, заметки исчезли с сайтов изданий "Газета.Ru"Lenta.ruMK.ruRegnum.

Источник в одном из изданий рассказал The Bell, что материалы снимали по звонку чиновников из мэрии Москвы и из администрации президента.

Редакции не комментировали эту информацию. 

Галкин опубликовал ролик с пародией на Путина и Собянина в Instagram 28 мая. Его уже просмотрели 3,8 млн раз. Артист высмеял идею московских властей ввести график прогулок для жителей города на время самоизоляции. Он одновременно изображал обоих политиков. 

По версии Галкина, Путина устраивали все предложения Собянина, кроме названия режима прогулок. "График, чтобы подышать свежим воздухом" показался ему неподходящим. В процессе обсуждения они несколько раз меняли название. В конце концов, Собян предложил такой вариант: "График, чтобы подышать".

"Да, мы иногда перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока. Поэтому предлагаю добавить одно слово – "График, чтобы подышать свободно", – сказал президент РФ в ролике Галкина.

"Надо признать, Собянин в исполнении Максима объясняет график более понятно, чем настоящий Собянин в реальной жизни. Налицо приукрашение образа чиновника",– написал в комментариях под видео Галкина российский оппозиционер Алексей Навальный.  

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По количеству больных COVID-19 Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии. По данным минздрава страны, по состоянию на 29 мая в РФ коронавирус подтвержден у 387 623 человек, 4374 больных умерли. 

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. При этом с 1 июня москвичам разрешат прогулки по графику – "по домам", "чтобы не все сразу" и не было "первомайской демонстрации", сообщила "Медуза"

Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Алексей Навальный, Сергей Собянин, свобода слова, Максим Галкин
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