"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы

Российский шоумен Максим Галкин записал ироничный видеоролик, в котором спародировал диалог президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, спародировав диалог российского президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, во время которого они якобы обсуждают правила прогулок на свежем воздухе во время карантина.

Поводом для записи пародии послужило заявление Собянина на встрече с Путиным о возможных послаблениях режима самоизоляции в Москве. По словам московского мэра, с 1 июня москвичам разрешат прогулки по "графику", однако, как именно все будет происходить, Собянин не уточнил.

Галкин предложил свой вариант продолжения разговора чиновника с президентом.

По версии Галкина, Путина устраивают все предложения Собянина, кроме названия режима прогулок – "График, чтобы подышать свежим воздухом" кажется ему неподходящим.

"Ну какой в Москве свежий воздух", – напоминает юморист в образе президента.

"Значит, "свежий" вычеркиваем", – соглашается Собянин в исполнении Галкина.

"Дальше, зачем слово "воздух"? Понятно, что люди и так дышат воздухом", – продолжает Путин.

"Воздух убираем. Получается "График, чтобы подышать". Правильно? – уточняет Собянин

Путину этот вариант кажется недемократичным.

"Да, мы иногда перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока. Поэтому, предлагаю добавить одно слово – "График, чтобы подышать свободно", – говорит президент РФ в ролике Галкина.

"Через день?" – переспрашивает Собянин.

"Да, свободно, через день", – утверждает окончательный вариант Путин.

В пародии Путин также интересуется, что будет, если все жители подъезда одновременно выйдут на прогулку.

"Все же могут застрять в лифте?" – спрашивает он у Собянина.

"Это мы тоже предусмотрели. В лифте могут застрять от пяти до восьми человек, остальные спустятся по лестнице", – отвечает мэр Москвы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Счастливое время строгого режима прогулок Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Май 2020 в 12:17 PDT

"Надо признать, Собянин в исполнении Максима объясняет график более понятно, чем настоящий Собянин в реальной жизни. Налицо приукрашение образа чиновника",– отреагировал на видео Галкина российский оппозиционер Алексей Навальный.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.