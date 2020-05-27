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27 мая, 2020
 
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"Как страшно жить нам, женщинам, в этой самоизоляции: с каким мужиком заперли, с тем и живи!" Галкин спародировал Литвинову

Российский шоумен Максим Галкин в образе актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой рассказал историю женщины, решившей встретиться с любовником во время карантина в присутствии мужа.

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Галкин: Байка от Ренаты Литвиновой
Галкин: Байка от Ренаты Литвиновой
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видеопародию на актрису и режиссера Ренату Литвинову. От ее имени он рассказал историю о некой Любке, которая из-за карантина в связи с пандемией коронавируса потеряла восьмерых любовников.

"Байка от Ренаты Литвиновой", – написал он.

В ролике рассказана история встречи Любки с одним из любовников дома, в присутствии супруга.

"Как страшно жить нам, женщинам, в этой самоизоляции: с каким мужиком заперли, с тем и живи!" – сказал Галкин в роли Литвиновой.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: карантин, Максим Галкин, Рината Литвинова, пародия, коронавирус, самоизоляция
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