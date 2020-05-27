"Классно иметь собственный парк". Галкин поиграл с детьми на собственном участке

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его шестилетние дети Лиза и Гарри играют с ним в догонялки на территории вокруг их дома-замка в подмосковном поселке Грязь.
"Догонялкииииии!", – написал он.
"Кайф в чистом виде. Классно иметь собственный парк. Дети – чудо", – прокомментировала yulia_pano.
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Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.