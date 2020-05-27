"Классно иметь собственный парк". Галкин поиграл с детьми на собственном участке

Дети российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, Лиза и Гарри устроили с отцом игру в догонялки.

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его шестилетние дети Лиза и Гарри играют с ним в догонялки на территории вокруг их дома-замка в подмосковном поселке Грязь.

"Догонялкииииии!", – написал он.

"Кайф в чистом виде. Классно иметь собственный парк. Дети – чудо", – прокомментировала yulia_pano.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Догонялкиииииииии! #дети Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Май 2020 в 7:46 PDT

Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.