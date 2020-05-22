"Видимо, один хирург". Помолодевшую Пугачеву сравнили с Леонтьевым. Видео. Фото

Российский шоумен Максим Галкин показал дефиле перед домом своей 71-летней жены, певицы Аллы Пугачевой. Видео он разместил в Instagram.
В ролике Пугачева прогуливается перед домом в подмосковной деревне Грязь.
"Хороша!" – написал Галкин.
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"Классная девчонка", – написала natali_iashchuk.
"Ну, что сказать, девчушка", – отметила bledans.
"Простите, извините, но Алла Борисова почему-то сильно напомнила Валерия Леонтьева. Что-то неуловимое в немного скованных движениях", – прокомментировала kazakova_nadya1.
Многие пользователи согласились с ней.
"Не в движениях дело, а в пластике, просто на одно лицо, видимо, с Леоньтевым один хирург", – ответила на комментарий yuliya.zemkova.
Леонтьев публиковал общее фото с Пугачевой в апреле, поздравляя ее с днем рождения.
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Дорогая Аллуся! @alla_orfey Поздравляю, но не с количеством прожитых лет, а с тем, что по-прежнему любима, нужна и незаменима, за все эти годы никто и рядом не стоял! Просыпайся с удовольствием, будь отменно здорова, и живи в радости! Обнимаю, Валера. #аллапугачева #деньрождения #валерийлеонтьев
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.
В браке с Галкиным она живет с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.