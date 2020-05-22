"Видимо, один хирург". Помолодевшую Пугачеву сравнили с Леонтьевым. Видео. Фото

Пользователи Instagram заметили сходство во внешности российских исполнителей Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева.

Пугачева перед своим домом позировала для ролика Фото: alla_orfey / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин показал дефиле перед домом своей 71-летней жены, певицы Аллы Пугачевой. Видео он разместил в Instagram.

В ролике Пугачева прогуливается перед домом в подмосковной деревне Грязь.

"Хороша!" – написал Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хороша! * #алла Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Май 2020 в 7:20 PDT

"Классная девчонка", – написала natali_iashchuk.

"Ну, что сказать, девчушка", – отметила bledans.

"Простите, извините, но Алла Борисова почему-то сильно напомнила Валерия Леонтьева. Что-то неуловимое в немного скованных движениях", – прокомментировала kazakova_nadya1.

Многие пользователи согласились с ней.

"Не в движениях дело, а в пластике, просто на одно лицо, видимо, с Леоньтевым один хирург", – ответила на комментарий yuliya.zemkova.

Леонтьев публиковал общее фото с Пугачевой в апреле, поздравляя ее с днем рождения.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.

В браке с Галкиным она живет с 2011 года. В сентябре 2013 года супруги стали родителями двойняшек Лизы и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.