"Всегда быть в маске – судьба моя!". Галкин в образе Бэтмена спел о карантине

Российский шоумен Максим Галкин представил альтернативную версию арии Мистера Икс, спев о карантине в связи с пандемией коронавируса.

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео альтернативной версии арии Мистера Икс из оперетты "Принцесса цирка".

"Гимн самоизоляции", – написал он.

В видео Галкин предстал в образе Бэтмена.

"Устал мыть руки целый день без конца, хочу руками касаться лица. Терплю все это, боль в душе затая. Всегда быть в маске – судьба моя!" – спел он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Гимн самоизоляции * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Май 2020 в 7:58 PDT

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировались более 4,8 млн человек, более 318,8 тыс. из них скончались, а 1,79 млн вылечились.

В России, по данным минздрава РФ, 308 705 заболевших, 85 392 выздоровевших, 2972 умерших.