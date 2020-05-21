"Безбашенно смелый и лиричный". Орбакайте показала старшего сына

48-летняя российская певица Кристина Орбакайте 29 лет назад впервые стала мамой, родив от гражданского мужа Владимира Преснякова сына Никиту.

Российская певица Кристина Орбакайте в Instagram поздравила старшего сына Никиту с днем рождения – 21 мая ему исполнилось 29 лет.

"Устремляю все свои материнские флюиды на твои творческие успехи и достижения. Дерзай, сочиняй, люби! Мечты сбываются", – написала Орбакайте.

"Поздравляю, Кристи, с днем рождения замечательного сына", – прокомментировал публикацию Максим Галкин, супруг матери Обрбакайте Аллы Пугачевой.

"Он такой безбашенно смелый и такой лиричный, такой талантливый, отчаянный и добрый! Помню его во всех возрастах, и он всегда такой!" – написал коллега Орбакайте Игорь Николаев.

Орбакайте родила старшего сына Никиту 21 мая 1991 года, будучи в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым. В настоящее время Никита Пресняков является солистом группы Multiverse. В 2017 году он женился – избранница музыканта Алена Краснова моложе его на шесть лет.

У Орбакайте есть двое младших детей – сын Дэни от российского бизнесмена Руслана Байсарова, которому 12 мая исполнилось 22 года, и восьмилетняя дочь Клавдия, рожденная в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым.