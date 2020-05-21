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21 мая, 2020
 
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"Безбашенно смелый и лиричный". Орбакайте показала старшего сына

48-летняя российская певица Кристина Орбакайте 29 лет назад впервые стала мамой, родив от гражданского мужа Владимира Преснякова сына Никиту.

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Орбакайте родила старшего сына накануне своего 20-летия
Орбакайте родила старшего сына накануне своего 20-летия
Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте в Instagram поздравила старшего сына Никиту с днем рождения – 21 мая ему исполнилось 29 лет.

"Устремляю все свои материнские флюиды на твои творческие успехи и достижения. Дерзай, сочиняй, люби! Мечты сбываются", – написала Орбакайте. 

"Поздравляю, Кристи, с днем рождения замечательного сына", – прокомментировал публикацию Максим Галкин, супруг матери Обрбакайте Аллы Пугачевой. 

"Он такой безбашенно смелый и такой лиричный, такой талантливый, отчаянный и добрый! Помню его во всех возрастах, и он всегда такой!" – написал коллега Орбакайте Игорь Николаев.

Орбакайте родила старшего сына Никиту 21 мая 1991 года, будучи в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым. В настоящее время Никита Пресняков является солистом группы Multiverse. В 2017 году он женился – избранница музыканта Алена Краснова моложе его на шесть лет. 

У Орбакайте есть двое младших детей – сын Дэни от российского бизнесмена Руслана Байсарова, которому 12 мая исполнилось 22 года, и восьмилетняя дочь Клавдия, рожденная в  браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым.

Теги: Алла Пугачева, Игорь Николаев, Никита Пресняков, Кристина Орбакайте, Максим Галкин
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