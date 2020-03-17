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Путин назначил всенародное голосование об обнулении своих сроков на 22 апреля

СМИ предполагали, что из-за пандемии коронавируса плебисцит о поправках к конституции РФ могут отложить. Однако президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования в срок – 22 апреля.

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Путин зовет россиян голосовать за поправки к конституции
Путин зовет россиян голосовать за поправки к конституции
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 17 марта подписал указ о проведении всероссийского голосования по поправкам в конституцию.

Согласно документу, опубликованному пресс-службой Кремля, плебисцит пройдет 22 апреля, как и было предварительно запланировано.

На общероссийское голосование вынесен вопрос: "Вы одобряете изменения в конституцию Российской Федерации?"

"Медуза" писала со ссылкой на источники, что из-за вспышки коронавируса власти РФ намеревались перенести голосование на 12 июня или даже на 13 сентября.

По состоянию на 17 марта в России насчитывается 114 пациентов с коронавирусом, летальных случаев не зафиксировано.

16 марта Конституционный суд РФ признал закон о поправке в конституцию соответствующим основному закону страны. Среди прочего закон содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Путина. Согласно выводу суда, президент РФ сможет вновь участвовать в выборах вне зависимости от числа сроков, в течение которых он занимал должность главы государства на момент вступления в силу изменений в конституцию.

Некоторые российские ученые, писатели, юристы и журналисты выступили против внесения поправок в основной закон. 14–15 марта в нескольких городах России прошли акции протеста против обнуления президентских сроков Путина, в Москве задержали около 50 человек.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом на 2008–2012 годы, когда он был главой правительства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, указ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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