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Пандемия коронавируса. Макрон заявил, что во Франции временно не будут взимать коммунальные платежи

Граждане Франции и предприятия на период карантина не будут платить за аренду помещений, газ, воду и электричество, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

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Макрон выступил с телеобращением
Макрон выступил с телеобращением
Фото: ЕРА

Власти Франции приняли решение с 17 марта не взимать с граждан плату за жилье и коммунальные услуги в связи с карантином из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в телеобращении 16 марта заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Запись выступления размещена в его Twitter.

"Будет приостановлено начисление счетов за воду, электричество и газ, а также квартплаты, чтобы никто не остался без денег", – заявил Макрон.

Предприятиям разрешено не вносить арендную плату и не оплачивать счета за газ и электричество, добавил президент. Он объявил, что €300 млрд будут выделены в виде финансовой поддержки компаниям, которые потеряют бизнес во время кризиса.

Макрон настоятельно рекомендовал французам оставаться дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались. Во Франции умерло 148 человек.

Теги: Франция, аренда, бизнес, электричество, кризис, карантин, жилье, Эммануэль Макрон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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