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Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Информация о смертельном заболевании Путина не могла появиться без санкции со стороны властной группировки

Трансляция на радиостанции "Эхо Москвы" месседжа о болезни российского президента Владимира Путина – спецоперация Кремля, сказал в интервью "ГОРДОН" бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

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Швец: В РФ громят СМИ и изгоняют редакторов за какую-то фигню, а тут высшая государственная тайна страны здоровье самого Путина!
Швец: В РФ громят СМИ и изгоняют редакторов за какую-то фигню, а тут высшая государственная тайна страны – здоровье самого Путина!
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Намеки российского историка и политического аналитика Валерия Соловья о болезни, которая заставит президента РФ Владимира Путина покинуть свой пост, – спецоперация Кремля и подконтрольной ему радиостанции "Эхо Москвы". Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал эмигрировавший в США бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Профессор говорил о личных обстоятельствах непреодолимой силы. Если мы отметем роковую любовь, желание поиграть в сборной РФ на чемпионате мира по хоккею или слетать на Луну на рогозинском батуте, то в конце концов придется остановиться на болезни. Намеки профессора прозрачны, как слеза ребенка", – сказал Швец.

По его словам, шеф-редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов "часто с гордостью подчеркивает, что доверительно общается в Кремле с сильными мира сего".

"Могу вас заверить: такая информация не могла появиться на волнах радиостанции, если бы ее главный редактор не имел на это санкции со стороны той властной группировки, которую он считает на данный момент самой влиятельной. Вспомните, в РФ громят СМИ и изгоняют редакторов за какую-то фигню вроде статьи о племяннике, дочери, яхте для любовницы, а тут высшая государственная тайна страны – здоровье самого Путина! Вы только вдумайтесь: "наше все" скоро нас покинет, и это в то время, когда страна, как всегда, в кольце врагов. Да это почти государственная измена!" – отметил экс-разведчик.

Он добавил, что в авторитарном государстве, которым является Россия, вертикаль власти держится "на лояльности или лизоблюдстве продажных людей на всех уровнях государственной структуры".

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было. Полный текст интервью

В интервью "ГОРДОН" Соловей в ноябре 2019 года говорил: "Это катастрофическое преувеличение: думать, что все в России зависит от Путина. Есть обстоятельства, с которыми и он не в состоянии справиться".

Теги: Владимир Путин, СМИ, Кремль, Алексей Венедиктов, Эхо Москвы, Валерий Соловей, Юрий Швец, болезнь
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