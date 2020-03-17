Швец: При Путине из РФ было выведено более $1 трлн, прежде всего в США

За время президентства Владимира Путине из России было выведено более $1 трлн, прежде всего в Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.
"Имея мозги и не будучи вором, на эти деньги можно было чудеса в России сотворить. Вместо этого "кремлевские" профинансировали американскую экономику, а также бюджет Пентагона", – отметил Швец.
По его словам, сейчас в Кремле "сидят уникально полезные идиоты самых страшных врагов России".
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было. Полный текст интервью
Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.