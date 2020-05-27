Путин пока не определился с датой референдума по обнулению своих сроков из-за сложной эпидемической ситуации в регионах – СМИ

Всероссийское голосование по утверждению поправок в конституцию, которые позволят президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства, было назначено на 22 апреля, но в связи с распространением коронавируса его перенесли. Среди возможных дат референдума, которые рассматривают в Кремле, – 24 июня, 1-е или 8 июля, выяснило издание "Ведомости".

Референдум в РФ должен был состояться еще в конце апреля, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин пока не определился с датой всероссийского голосования по поправкам в конституцию, которые должны обнулить его президентские сроки, из-за эпидемической ситуации в регионах, сообщила газета "Ведомости" 27 мая со ссылкой на источники.

Если в Москве в последние недели смертность от коронавирусной инфекции снижалась, то в других регионах РФ она росла, отметило издание. По словам собеседника в администрации президента, снижение заболеваемости будет долгим, поскольку эпидемическая ситуация в регионах отстает от московской на две недели.

Ранее предполагалось, что референдум состоится 24 июня. Эту дату "пока не стоит сбрасывать со счетов", отметили источники издания, но более вероятными считают 1-е или 8 июля.

"В ближайшее время объявят, какая из этих дат выбрана", – сказал изданию чиновник в администрации президента РФ.

О дате голосования могут сообщить на следующей неделе, выяснило издание, но все будет зависеть от эпидемической ситуации.

По словам собеседников "Ведомостей", на скором голосовании настаивает администрация президента, в то же время мэрия Москвы считает, что его пока проводить рано. В Кремле отметили, что обсуждать тему с поправками в конституцию начали еще в январе, и со временем она все больше "будет уходить из повестки", именно поэтому там выступают за проведение референдума в ближайшее время.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Следующие президентские выборы должны состояться в РФ в 2024 году. В РФ хотят внести изменения в конституцию об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Всероссийское голосование по утверждению поправок в конституцию было назначено на 22 апреля, но в связи с распространением коронавируса референдум перенесли.

Некоторые российские ученые, писатели, юристы и журналисты выступили против внесения поправок в основной закон. В марте в нескольких городах России прошли акции протеста против обнуления президентских сроков Путина.

По состоянию на 26 мая в России зафиксировали более 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло 3807 человек, а более 131 тыс. выздоровели (обновленные данные будут опубликованы позже 27 мая). Путин накануне заявил, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, в связи с чем он поручил провести парад Победы 24 июня (он был запланирован на 9 мая, но из-за эпидемии мероприятие отменили).