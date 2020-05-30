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Кравчук: Путину Сталина надо сделать белым и пушистым, потому что он хочет видеть себя почти Сталиным

Российский президент Владимир Путин намеренно не вспоминает о том, что именно советский диктатор Иосиф Сталин был инициатором развязывания Второй мировой войны. Такое мнение в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Кравчук: Каждая победа имеет две стороны: победа радости и память смерти
Кравчук: Каждая победа имеет две стороны: победа радости и память смерти
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман высказал мнение, что действующий президент РФ Владимир Путин сравнивает себя с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Говоря о Сталине, Кравчук подчеркнул, что советскому вождю была выгодна Вторая мировая война.

"Я задаю вопрос: а надо ли было и можно ли было предотвратить войну и не потерять 70 млн человек в мире? Это большая страна потеряна была. Можно. И Сталин знал, что можно. Он прямо говорил: "Да, можно. Но нам это невыгодно. Нам выгодна война. Мы должны сталкивать Германию с Англией и Францией. И они обескровятся. И у нас победит мировая революция". Открытым текстом. Он [Путин] же это не говорит. Да, он критикует все, но о Сталине он не говорит. Ему надо Сталина сделать белым и пушистым, потому что он хочет видеть себя в какой-то части почти Сталиным".

Бывший украинский президент напомнил, что однажды Путин заявил, что Россия может "повторить победу" во Второй мировой войне.

"Вы же понимаете? А мы что говорим? Некоторые наши политические силы поддерживают именно эту идеологию. Ведь каждая победа имеет две стороны: победа радости и память смерти", – добавил Кравчук.

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В России популярен слоган "Можем повторить", его, как правило, используют в День Победы, который отмечают 9 мая.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Кравчук, Иосиф Сталин, Вторая мировая война, история
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