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Сокурсник Путина Швец: Если сегодня по российскому телевидению объявят, что Путин уже не во власти, все примут это как должное

В России создана "достаточная психологическая и информационная основа", что президент Владимир Путин отошел от власти, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

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Швец: Путин удалился в бункер на Валдае. Теперь он Путин завалдайский
Швец: Путин удалился в бункер на Валдае. Теперь он – Путин завалдайский
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что в РФ все подготовлено для отставки Путина. Такое мнение он высказал в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман. 

"У меня такое впечатление, что все уже готово. Если сегодня через час по центральному телевидению России объявят, что Владимир Путин уже не во власти, занимается интенсивным лечением и вообще нас покинул, и сейчас летает на орбите на каком-нибудь космическом корабле, как в [сатирическом романе-антиутопии Владимира] Войновича "Москва 2042", не будет никаких сожалений. Все примут это как должное. То есть ситуация полностью созрела, все для этого готово", – сказал Швец.

По его мнению, отстранение Путина – возможно, самый лучший выход для его окружения.

"Отстранение Путина – это способ решения массы проблем, которые с ним во власти практически не решаются. Пожалуй, самый радикальный и, может быть, самый лучший для его ближайшего окружения. То есть сейчас вопрос стоит приблизительно так: или Путин у власти сохраняется, или же выживают его ближайшее окружение и Россия. Третьего, мне кажется, не дано", – сказал Швец. 

Журналистка уточнила, каким способом Путина могут отстранить.

"Да элементарно. Помните, [президент СССР Михаил] Горбачев удалился в Форосе, Путин удалился в бункер на Валдае. Теперь он – Путин завалдайский. Точка. Никто даже спрашивать не будет. Или вообще куда-нибудь он удалился, где-нибудь издалека наблюдает. Или инфаркт, или еще что-нибудь типа инфаркта – вариантов масса, и они даже не принципиальны. Желательно так [сделать], чтобы крови не было – все-таки начало ХХІ века. Все остальное пройдет – и никто даже не пискнет", – спрогнозировал Швец.

Он считает, что в РФ создана "достаточная психологическая и информационная основа", чтобы Путин отошел от власти. 

"Вы же понимаете, 20 лет все средства массовой информации России создавали этот образ – путенкинлэнд. Создали эту, я бы сказал, какую-то матрицу, совершенно фейковый образ Путина и России. И вот она рухнула с наступлением эпидемии коронавируса, как карточный домик", – отметил Швец.

Он предположил, что речь может идти и о физическом устранении президента РФ.

"Зная тех людей, которые его окружают: они пришли к власти через террористические акты в Москве в 99-м году; зная, сколько за ними убийств, совершенных в начале 90-х в Петербурге, когда шли гангстерские войны, и дальше, когда они были у власти... то есть там пробы некуда ставить, – вот только поэтому я допускаю, что они могут додуматься пролить кровь. А так, в принципе, зачем ее проливать?" – сказал Швец. 

Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников. Читайте полную версию интервью

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Следующие президентские выборы должны состояться в РФ в 2024 году. В РФ хотят внести изменения в конституцию об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Всероссийское голосование по утверждению поправок в конституцию было назначено на 22 апреля, но в связи с распространением коронавируса референдум перенесли

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Юрий Швец
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