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Сокурсник Путина Швец: Путин – наилучший козел отпущения, которого сейчас можно найти в России

Президента РФ Владимира Путина могут убить люди из его окружения. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

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У власти в России Путин находится с 1999 года
У власти в России Путин находится с 1999 года
Фото: ЕРА

В России на президента Владимира Путина могут "свалить" все проблемы. Такое мнение в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Утечки, которые достаточно давно делаются в России и вбрасываются в информационное пространство о том, что Путин очень сильно заболел, скоро нас покинет, [у него возникли] непреодолимые обстоятельства личного характера, подразумевающие, естественно, какое-то заболевание, – все они достаточны для того, чтобы объявить его неспособным выполнять дальнейшие функции – и все. Все грехи, которые накопились сейчас, все проблемы, которые накопились, на Путина могут быть свалены. И это наилучший козел отпущения, которого сейчас можно найти в России", – сказал Швец.

Он считает, что "Путин прекрасно понимает, что единственная гарантия его безопасности – это нахождение на боевом посту президента Российской Федерации".

"Как только он оттуда уйдет, он ступит на очень тонкий лед (который в любое время может разломаться), рухнет в холодную воду и оттуда уже не выберется. У меня вообще сейчас складывается впечатление, что он удалился в бункер вместе со своими ближайшими, самыми надежными охранниками и скрывается сейчас не столько от коронавируса, сколько от своих бывших ближайших соратников. И самое опасное для него – это, наверное, не столько коронавирус, сколько "Новичок", полоний и прочие штучки такого характера. Иначе я не понимаю, почему. Согласитесь, санитацию, обеззараживание Кремля, какого-то кабинета или целого этажа можно было бы сделать элементарно", – объяснил бывший советский разведчик.

Он допустил, что это могут сделать люди из окружения Путина.

"Зная тех людей, которые его окружают: они пришли к власти через террористические акты в Москве в 99-м году; зная, сколько за ними убийств, совершенных в начале 90-х в Петербурге, когда шли гангстерские войны, и дальше, когда они были у власти... то есть там пробы некуда ставить, – вот только поэтому я допускаю, что они могут додуматься пролить кровь. А так, в принципе, зачем ее проливать? Ну заболел человек..." – отметил Швец.

Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников. Читайте полную версию интервью

Путин возглавляет РФ с декабря 1999 года, когда его предшественник Борис Ельцин подал в отставку. Он четырежды избирался на пост президента РФ – в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 году (с 2008-го по 2012 год был премьером).

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Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Юрий Швец
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