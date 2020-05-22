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Коржаков: Если бы в 1993-м победил Руцкой с Хасбулатовым, в России сейчас президентом был бы не Путин, а Кадыров

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший начальник службы охраны первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков заявил, что российскому народу все равно, кто руководит страной – чеченец или грузин. Так он прокомментировал внутриполитический конфликт, произошедший в РФ в 1993 году.

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Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года
Фото: ЕРА

Если бы в ходе внутриполитического конфликта в Москве в 1993 году верх одержали на тот момент вице-президент РФ Александр Руцкой и экс-глава Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов, президентом России стал бы впоследствии не Владимир Путин, а Рамзан Кадыров, который сейчас возглавляет Чечню.

Такое мнение бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"1993 год и эти события, в которых я принимал активное участие, показали, что все было 50 на 50. Мог бы победить Руцкой с Хасбулатовым. Ну представь, если бы победил Руцкой с Хасбулатовым, наверное, у нас сейчас бы президентом был не Путин, а Кадыров. Так что все по-другому меняется. Народу нашему все равно, кто будет: что грузин, что чеченец", – сказал Коржаков.

По его словам, он вел переговоры с участниками конфликта.

Коржаков: Я не сомневаюсь, что Янукович был агентом КГБ. Читайте полную версию интервью

Руцкой с 10 июля 1991 года по 25 декабря 1993 года был вице-президентом РФ, а с 22 сентября по 4 октября 1993 года – и.о. президента страны. Борисом Ельциным, который до того и после был президентом РФ, эти полномочия Руцкого не признавались.

Кризис 1993 года в России разразился из-за противостояния с одной стороны – Ельцина и его сторонников, среди которых был глава правительства Виктор Черномырдин, с другой – Руцкого, Хасбулатова и их сторонников. В ходе конфликта с привлечением военных, который называют "расстрелом Белого дома", в Москве погибли около 160 человек.

Путин возглавляет РФ с декабря 1999 года, когда его предшественник Борис Ельцин подал в отставку. Он четырежды избирался на пост президента РФ – в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 году (с 2008-го по 2012 год был премьером).

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

видео

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Руцкой, Борис Ельцин, Рамзан Кадыров, Александр Коржаков, конфликт
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