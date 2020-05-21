Во второй половине 90-х Берлускони был в оппозиции Фото: ЕРА

За счет денег, полученных от итальянского политика Сильвио Берлускони, власти России накануне выборов президента 1996 года погасили долги перед пенсионерами и бюджетниками, что помогло президенту Борису Ельцину сохранить власть. Об этом в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил бывший начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков.

По его словам, другие западные лидеры тоже субсидировали Ельцина.

"500 млн дал [канцлер Германии Гельмут] Коль, 500 млн дал [президент США] Билл Клинтон, 500 млн дал [президент Франции] Жак Ширак, 500 млн дал [премьер-министр Великобритании Джон] Мейджор. Но они дали государству деньги. Их потом нужно было отдавать. И всем отдавали. Но вот Сильвио Берлускони – это настоящий мужик. Пообещал Ельцину и дал миллиард. Без отдачи. Этими деньгами были розданы пенсии, закрыли все к выборам. И даже кое-где и зарплату помогли выплатить. Особенно бюджетникам. Из-за чего выборы выиграли? Да из-за этого. Не из-за того, что песни пели", – сказал Коржаков.

Он считает, что подобные ссуды были запрещены, но никто не будет "бодаться" с политиками мирового уровня по этому поводу.

Коржаков не уточнил, в каком качестве выступал тогда Берлускони и из каких фондов были выплачены деньги. В 1996-м лидер партии "Вперед, Италия!" уже был смещен с поста премьера и находился в оппозиции к левоцентристскому правительству Романо Проди.

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Победу на выборах президента России 1996 года одержал действующий глава государства Ельцин. Во втором туре, согласно подсчетам ЦИК, он опередил лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

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