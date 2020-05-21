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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Коржаков: Берлускони – настоящий мужик. Дал Ельцину миллиард долларов. Ими раздали пенсии к выборам

Накануне выборов президента России 1996 года правительство получало кредиты западных стран, но только итальянский политик Сильвио Берлускони выделил российскому лидеру Борису Ельцину сумму, которую не нужно было отдавать. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал бывший начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков.

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Во второй половине 90-х Берлускони был в оппозиции
Во второй половине 90-х Берлускони был в оппозиции
Фото: ЕРА

За счет денег, полученных от итальянского политика Сильвио Берлускони, власти России накануне выборов президента 1996 года погасили долги перед пенсионерами и бюджетниками, что помогло президенту Борису Ельцину сохранить власть. Об этом в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил бывший начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков.

По его словам, другие западные лидеры тоже субсидировали Ельцина.

"500 млн дал [канцлер Германии Гельмут] Коль, 500 млн дал [президент США] Билл Клинтон, 500 млн дал [президент Франции] Жак Ширак, 500 млн дал [премьер-министр Великобритании Джон] Мейджор. Но они дали государству деньги. Их потом нужно было отдавать. И всем отдавали. Но вот Сильвио Берлускони – это настоящий мужик. Пообещал Ельцину и дал миллиард. Без отдачи. Этими деньгами были розданы пенсии, закрыли все к выборам. И даже кое-где и зарплату помогли выплатить. Особенно бюджетникам. Из-за чего выборы выиграли? Да из-за этого. Не из-за того, что песни пели", – сказал Коржаков.

Он считает, что подобные ссуды были запрещены, но никто не будет "бодаться" с политиками мирового уровня по этому поводу.

Коржаков не уточнил, в каком качестве выступал тогда Берлускони и из каких фондов были выплачены деньги. В 1996-м лидер партии "Вперед, Италия!" уже был смещен с поста премьера и находился в оппозиции к левоцентристскому правительству Романо Проди.

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Победу на выборах президента России 1996 года одержал действующий глава государства Ельцин. Во втором туре, согласно подсчетам ЦИК, он опередил лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, выборы, Борис Ельцин, Сильвио Берлускони, Александр Коржаков
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