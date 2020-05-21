Коржаков: Соловьев – ярый холуйский пропагандист

Коржаков: Я когда включаю – сразу в другую сторону от этого канала Фото: Gordonua.com

Бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал российского телеведущего Владимира Соловьева пропагандистом.

Он рассказал, что не смотрит программы с Соловьевым.

"Да вы что?! Я когда-то его уважал, у нас с ним были отличные отношения, но сейчас это, извините, ярый холуйский пропагандист. Я когда включаю – сразу в другую сторону от этого канала", – сказал Коржаков.

Гордон уточнил, является ли Соловьев агентом КГБ.

"Он из современных. [Президент РФ Владимир] Путин ведь при власти 20 лет. Если 20 лет он ему поет песни, осанну – наверное", – предположил Коржаков.

Коржаков: Я не сомневаюсь, что Янукович был агентом КГБ. Читайте полную версию интервью

Соловьев работает на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля.

Зарплата Соловьева на телеканале, по данным издания "Собеседник", составляет около 67 млн руб. в месяц (более $1 млн). Комментируя эту информацию, пропагандист сказал: "Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час!"

Соловьев не уточнил, сколько он зарабатывает, но в интервью "Комсомольской правде" в 2019 году он называл себя богатым человеком. "Я, вежливо говоря, заработал довольно приличные деньги еще в 90-е", – заявил он.

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