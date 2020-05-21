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Коржаков: Соловьев – ярый холуйский пропагандист

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал, что не смотрит программы российского телеведущего Владимира Соловьев, потому что считает его пропагандистом.

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Коржаков: Я когда включаю сразу в другую сторону от этого канала
Коржаков: Я когда включаю – сразу в другую сторону от этого канала
Фото: Gordonua.com

Бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал российского телеведущего Владимира Соловьева пропагандистом. 

Он рассказал, что не смотрит программы с Соловьевым. 

"Да вы что?! Я когда-то его уважал, у нас с ним были отличные отношения, но сейчас это, извините, ярый холуйский пропагандист. Я когда включаю – сразу в другую сторону от этого канала", – сказал Коржаков. 

Гордон уточнил, является ли Соловьев агентом КГБ. 

"Он из современных. [Президент РФ Владимир] Путин ведь при власти 20 лет. Если 20 лет он ему поет песни, осанну – наверное", – предположил Коржаков. 

Коржаков: Я не сомневаюсь, что Янукович был агентом КГБ. Читайте полную версию интервью

Соловьев работает на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. 

Зарплата Соловьева на телеканале, по данным издания "Собеседник", составляет около 67 млн руб. в месяц (более $1 млн). Комментируя эту информацию, пропагандист сказал: "Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час!"

Соловьев не уточнил, сколько он зарабатывает, но в интервью "Комсомольской правде" в 2019 году он называл себя богатым человеком. "Я, вежливо говоря, заработал довольно приличные деньги еще в 90-е", – заявил он. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, СМИ, российская пропаганда, Александр Коржаков, Владимир Соловьев
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