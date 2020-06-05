Журналист Цимбалюк: Путин мимически отреагировал на мои слова "когда вы уйдете на пенсию?"

Цимбалюк: Там, где нет россиян, нет резни. Там, где нет россиян, не ущемляют русскоязычных Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сказал, что в 2014 году президент РФ Владимир Путин мимически отреагировал на его слова об уходе на пенсию с поста главы государства.

"Мне надо было, наверное, подготовиться лучше, чтобы все провентилировать в голове. Я спрашивал у него, например: "Понимаете ли вы, что даже когда вы уйдете на пенсию, россияне для украинцев останутся оккупантами?" Он что-то сказал. Когда ты в зале, этого не видно, а потом, когда я смотрел запись и его показали крупным планом, он – знаешь, на каких словах отреагировал мимически? На словах "когда вы уйдете на пенсию?". Вот что его возмутило или что его тронуло. А все остальное – все эти высказывания о том, что "вы сами виноваты, что вы там резню устраиваете"... Хотя там, где нет россиян, нет резни. Там, где нет россиян, не ущемляют русскоязычных", – подчеркнул журналист.

20 января Путин внес проект закона о поправках в конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

10 марта с предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков выступила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Позже в Госдуме Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону. Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

1 июня Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ 1 июля.

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