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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист.


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Шайка-лейка Путина все правильно делает. Исходя из своих интересов – преступных, аморальных и смертельно опасных для России. Просто умницы

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Доказательство от обратного.

Предположим, что мы имеем дело с цивилизованной законной администрацией, озабоченной будущим России. Не надо на меня орать. Я же говорю: предположим! Чисто теоретически, в рамках упражнения на логику…

И вот они, эти прекрасные легитимные люди, не спящие ночей ради нашего блага, задумали внести в конституцию 206 изменений, чтобы довести ее уже до алмазного блеска. Предположили? Ну у вас и фантазия.

Теперь – внимание, вопрос! Зачем делать это благое дело в спешке, посреди пандемии, ставя на уши избирательное законодательство и устраивая недельные, чрезвычайные во всех отношениях, военно-полевые маневры? Мы жили с этой конституцией почти 30 лет – отчего было не потерпеть еще три месяца?

Что вдруг за горячка, граждане? Враг под Москвой? Хотим успеть до астероида? Отчего не подождать осени и не обсудить за это время спокойно все 206 поправок, не взвесить каждое слово? Не судоку, все-таки, основной закон…

Вдруг мы 154 поправки примем, а 52 – не захотим? И почему было не проголосовать за все это в единый осенний день, специально для этого выделенный? Откуда эта нервная и малоприличная суета? К чему эти судороги из бункера, зачем снова теребить Панфилову, еще не отмывшуюся от прошлого позора? Зачем запрягать по новой спортсменов и деятелей культуры? На них лица уже нет. Зачем все это?

Ответ: ни за чем.

В рамках предполагаемой заботы Путина о россиянах – ни на фиг все это не нужно. Невозможно даже выдумать хоть мало-мальски правдоподобное объяснение.

Но в рамках другой задачи – остаться у власти пожизненно – все это суетливое мошенничество смотрится вдруг совершенно органично и безумие приобретает рациональные черты. Даже более того: если вы поставите себя на место этой шайки-лейки, вам придется согласиться: именно так и надо действовать!

…Впереди было четыре года, но они решили провернуть все по-быстрому и взять нахрапом. (Это у них обычно и называется "Путин всех обыграл".) И тут в дело вмешался коронавирус, помноженный, стараниями Сечина, на очередное обрушение экономики. А назад дороги уже не было: Терешкову в обратную сторону не запустишь. А к осени непонятно что будет с экономикой и ухнувшим рейтингом правящего жулика, гаранта их права воровать безнаказанно. Крым избирателей уже не радует, и хрен их знает, как проголосуют, а фальсифицировать с наблюдателями на участках гораздо, гораздо труднее…

А под коронавирус можно сделать общественный контроль невозможным. Можно зачистить страну от протестующих по санитарно-эпидемиологическим основаниям и быстро провернуть дельце. Да, позор, конечно, позор очевидный, но Запад нам – уже отрезанный ломоть, и танки грязи не боятся.

А 200 поправок эти – обычная дымовая завеса для тех двух-трех, которые позволят не уходить от власти, так что тут и обсуждать нечего…

Короче: все правильно они делают! Исходя из своих интересов – преступных, аморальных и смертельно опасных для России. Просто умницы.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Виктор Шендерович, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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