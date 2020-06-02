Песков: Вопрос участия жителей ОРДЛО в голосовании по изменениям в российскую конституцию должен рассмотреть ЦИК РФ

По мнению спикера Кремля Дмитрия Пескова, на оккупированных территориях Донбасса проживает "очень много" российских граждан.

Вопрос возможного участия жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в голосовании по внесению изменений в российскую конституцию должен рассмотреть ЦИК РФ. Об этом журналистам заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

По его мнению, на не подконтрольной Украине территории Донбасса находится много граждан РФ.

"Там действительно проживает очень много российских граждан. Это вопрос, который нужно адресовать ЦИК, потому что именно ЦИК занимается процессом организации голосования для граждан России", -- сказал Песков.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".

В течение 2019 года российское гражданство получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Накануне Путин поддержал проведение голосования по поправкам в конституцию 1 июля.