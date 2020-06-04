YouTube заблокировал рекламу поправок в конституцию России. В ролике гей-пара усыновила ребенка

По сюжету агитационной рекламы, которую заблокировали в YouTube, в России так и не приняли поправки к 72 статье основного закона РФ.

Администрация YouTube заблокировала агитационную рекламу поправок в российскую конституцию за нарушения правил пользования сервисом. При попытке просмотреть видеоролик появляется надпись: "Это видео изъято за нарушение политики YouTube в отношении враждебных высказываний".

Как сообщает издание Meduza, ролик создан "Федеральным агентством новостей" (РИА ФАН) и медиагруппой "Патриот", которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

По сюжету видео, в России так и не приняли поправки к 72 статье основного закона РФ. В них предлагалось закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Из-за этого в России геи получили возможность усыновлять детей. В 2035 году мальчика из детского дома усыновляет пара геев, один из которых сразу предлагает мальчику платье. В конце ролика звучит слоган: "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в конституцию".

Ролик остается в доступе в ряде других социальных сетей. Один из пользователей Twitter опубликовал видео, сопроводив фразой: "Голосуй за поправки в конституцию или всех русских детей заберут к себе домой геи".

АААА. Официальный ролик к 1 июля: Голосуй за поправки в Конституцию или всех русских детей ЗАБЕРУТ К СЕБЕ ДОМОЙ ГЕИ!! pic.twitter.com/Dyhs3s1cuK — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) June 2, 2020

Издание Coda пишет, что актер Александр Филимоненко, который снялся в ролике, потом сам сообщил, что будет голосовать против поправок.

"Нам сказали никому не давать интервью, но вы мне раньше этого запрета написали. Я не согласен, что именно так у нас будет в 2035 году, просто сценарий такой. Это же агитация", – сообщил Филимоненко.

1 июня президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ 1 июля.

Голосование по поправкам в конституцию планировалось провести 22 апреля, но его отложили из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

10 марта с предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков выступила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Позже в Госдуме Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону. Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.