"Маску можно приспустить, ничего страшного нет". В российском Центризбиркоме рассказали, как пройдет голосование за поправки в конституцию

В России избиратели во время голосования за изменения в конституцию не будут отдавать свои паспорта в руки членам комиссий. Те должны будут увидеть данные документов с расстояния двух метров.

В России на избирательных участках во время голосования за изменения в конституцию всем будут измерять температуру. Об этом 2 июня сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова во время брифинга.

По ее словам, если человек придет с температурой, то для него будет предусмотрено специальное помещение для голосования. Такой избиратель сопровождается туда и ему вызывают скорую помощь, но он сможет проголосовать в переносной ящик.

Также она сообщила, что избиратели не будут отдавать свои паспорта в руки членам комиссий.

"Ему (избирателю) не надо отдавать паспорт. На расстоянии метра два он может открыть паспорт и показать его. На этом расстоянии все данные видно. Маску может приспустить на это время, ничего страшного нет", – подчеркнула она.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

10 марта с предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков выступила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Позже в Госдуме Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону. Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

1 июня Путин поддержал предложение Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ 1 июля.