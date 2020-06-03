В Киеве, несмотря на запрет Зеленского, появилась агитация Тищенко – СМИ

По данным издания "Буквы", свою агитацию перед местными выборами в Киеве нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко согласовывал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

2 июня в Верховной Раде народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко согласовывал с президентом Украины Владимиром Зеленским свои агитационные баннеры на выборы мэра Киева. Об этом 2 июня сообщили "Буквы".

Издание, чей журналист сфотографировал переписку Тищенко по телефону, утверждает, что нардеп отправил абоненту с именем Владимир Зеленский несколько баннеров и спросил у него: "Так будет ок?".

Позже нардеп во время общения с абонентом по имени Света рассказал, что "президент звонил, просил не начинать борд-программу".

Фото: bykvu.com

3 июня "Буквы" разместили фотографию агитации Тищенко уже на билборде в столичном парке "Победа". Партийная символика "Слуги народа" на баннере есть.

Размещенная в парке агитация похожа на вариант баннера, отправленный Тищенко абоненту "Владимир Зеленский".

2 июня Тищенко сообщил, что примет участие в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от "Слуги народа".

31 мая о намерении принять участие в том же праймериз объявил нардеп Александр Дубинский. В тот же день о претензиях на кресло мэра Киева сообщил нардеп Александр Ткаченко.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина".