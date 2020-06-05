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Журналист Цимбалюк: Я бы очень хотел записать интервью с Путиным

Украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что до начала войны на Донбассе делал запросы для организации интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Цимбалюк: Они решают свои задачи с точки зрения позиционирования Владимира Путина на планете
Цимбалюк: Они решают свои задачи с точки зрения позиционирования Владимира Путина на планете
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что хотел бы записать интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конечно! Однозначно. От этого человека зависит во многом если не судьба Украины, – это не в его власти, – то жизнь многих граждан Украины. Физическая жизнь. Это факт. Даже не знаю... То есть если бы была возможность, то конечно", – сказал Цимбалюк.

Он отметил, что предпринимал попытки организовать интервью с российским президентом.

"Когда я не понимал, как это работает, то такие попытки были. Еще до войны. Мы писали даже соответствующие запросы. Но оно не работает. Они не отталкиваются от запросов. Они решают свои задачи с точки зрения позиционирования Владимира Путина на планете. Когда он дает иностранцам интервью? Допустим, перед визитами. В Украину – он только в оккупированную часть сейчас ездит. Соответственно, это сейчас отпадает... Или перед какими-то международными форматами, такой тоже вариант возможен. Очень редко, чтобы ни с того ни с сего кому-то из иностранцев дали интервью. А в нашем случае это практически нереально", – подчеркнул журналист.

Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Алеся Бацман, Роман Цимбалюк, интервью
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