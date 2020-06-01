В Забайкалье название поселка поменяли на "Путин вор"

Надпись "Путин вор" на горе в поселке Агинское продержалась меньше суток. Полиция разыскивает автора.

Надпись "Путин вор" появилась ночью 1 июня, к 9.00 ее уже убрали Фото: kremlin.ru

В поселке Агинское Забайкальского края на сопке, где камнями выложено официальное название населенного пункта, в ночь на 1 июня появилась новая надпись "Путин вор", сообщило агентство "Чита.ру".

Надпись обнаружили утром, а к 9.00, по словам очевидцев, уже восстановили название поселка. Свидетели сделали фотографии людей, бегущих на сопку, чтобы убрать слова о президенте России, отметили в Партии прогресса РБ в Twitter.

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на первом фото видно, как бегут люди разбирать буквы, сотрудники администрации наверное ))

В Агинском округе опровергли создание надписи про Путина на сопке pic.twitter.com/QUWuBWW2W1 — Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) June 1, 2020

"На первом фото видно, как бегут люди разбирать буквы, сотрудники администрации, наверное. В Агинском округе опровергли создание надписи про Путина на сопке", – написали в ПП.

В администрации поселка заявили, что надпись может быть обычным фотомонтажом, отмечает "Чита.ру", но позже глава Агинского Андрей Дашин подтвердил, что снимки настоящие.

"Многие из нас стали очевидцами крайне неприятного и глупого инцидента по изменению надписи "Агинское" на склоне горы. Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия: если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем", — заявил Дашин.

Полиция поселка ищет авторов надписи, об этом "МК в Чите" сообщил источник в правоохранительных органах.