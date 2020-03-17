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Швец: На смену Путину рассчитывают прийти люди, превратившие Петербург в перевалочный пункт колумбийского кокаина

Бывший советский разведчик Юрий Швец уверен, что люди, которые рассчитывают прийти на смену президенту России Владимиру Путину, "обрекли петербуржцев на голод в начале 90-х, раздерибанив нефтепродукты, которые были выделены для продажи".

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Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах
Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах
Фото: EPA

Люди, которые рассчитывают прийти на смену президенту России Владимиру Путину, ранее были "на подхвате" у бандитов. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Во время работы в Петербурге они были на подхвате у местных бандитов, сотрудничали с наркокартелями, превратив город в перевалочный пункт колумбийского кокаина в Европу. Они обрекли петербуржцев на голод в начале 90-х, раздерибанив нефтепродукты, которые были выделены для продажи, чтобы закупить продовольствие и накормить население", – рассказал Швец.

По его мнению, эти же люди взрывали жилые дома в Москве и Волгодонске, чтобы привести Путина к власти.

"Короче говоря, в багаже у них терроризм, бандитизм, убийства и невиданное в истории воровство. У них не просто руки по локоть в крови, они сами по уши в крови", – отметил бывший разведчик.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было. Полный текст интервью

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Юрий Швец
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