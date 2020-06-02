Путин подписал указ об условиях применения Россией ядерного оружия

2 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", в котором прописаны условия применения этого оружия. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.
"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", – говорится в указе.
В нем прописаны четыре условия:
Решение о применении ядерного оружия принимает президент России. Другие варианты не предусмотрены.
Глава Кремля также может, согласно подписанному Путиным документу, предупредить о возможном применении ядерного оружия военно-политическое руководство других стран и международные организации.