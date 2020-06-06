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Путин поручил создать базу генетических данных россиян

Правительство России должно разработать и хранить генетическую базу данных жителей страны, на ее создание будут выделены бюджетные деньги, говорится в поручении президента Владимира Путина.

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Путин хочет проводить в России генетические исследования "мирового уровня"
Путин хочет проводить в России генетические исследования "мирового уровня"
Фото: ЕРА

В России будет создана информационно-аналитическая система хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", это предусмотрено поручением президента Владимира Путина, которое опубликовано 5 июня на сайте Кремля.

Ответственными за разработку и хранение базы генетических данных россиян назначены правительство страны и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

На создание базы с 2021 года будут выделять деньги из федерального бюджета. О какой сумме идет речь, неизвестно.

Правительству поручено "обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему".

"Русская служба ВВС" сообщала 29 апреля, что предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова станет одним из руководителей проекта исследования генома россиян, а корпорация "Роснефть" должна выделить на это до $1 млрд. Как рассказали источники, знакомые с деталями проекта, проект сосредоточится на секвенировании (полном генетическом анализе) жителей России. В ходе исследования планируется выяснить, существуют ли типичные для российского этноса "генетические поломки", которые можно выявить и впоследствии отредактировать.

Теги: Владимир Путин, генетика, исследование, технологии, правительство РФ
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