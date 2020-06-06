В зоне ООС украинские военные уничтожили террориста – штаб

За двое суток российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим тишины и ранили двух украинских военных. Бойцы ВСУ дали огневой ответ и уничтожили одного противника, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В зоне боевых действий на Донбассе российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ и ранили двух украинских бойцов Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

6 июня в зоне боевых действий на Донбассе российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили двоих военных ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Противник применил минометы калибра 120 мм, которые должны были быть отведены от линии разграничения. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что в 5 июня огонь противник вел неподалеку от населенных пунктов Новоалександровка, Павлополь, Широкино, Старогнатовка, Опытное, Хутор Вольный, Пивденное, Новолуганское и Авдеевка.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали одного оккупанта.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ до сих пор не признает своего вторжения в Украину.