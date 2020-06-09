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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. 11 обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

По данным украинской разведки, 8 июня военнослужащие операции Объединенных сил уничтожили на Донбассе трех оккупантов.

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После полуночи по украинским позициям несколько раз вели обстрелы
После полуночи по украинским позициям несколько раз вели обстрелы
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы в районе Новотроицкого, Марьинки, Водяного и Богдановки. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Орехово, Новолуганского,  Новоалександровки, хутора Вольный и Травневого.

"Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем получали адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – говорится в сообщении штаба.

По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов.

После полуночи российские вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям неподалеку от Орехово, Новолуганского, Шумов и на подступах к Марьинке. Без потерь в рядах ООС. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/873166989842585

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Марьинка, Богдановка, украинский военный, Орехово, Водяное, обстрелы, Новотроицкое, Новоалександровка, Новолуганское, Травневое, ООС
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