На Донбассе ранения получили трое украинских военных

7 июня представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. После полуночи 8 июня они уже несколько раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили два украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы на подступах к Луганскому, у хутора Вольный и Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – неподалеку от Павлополя и Широкино.

"Украинские защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. По данным разведки, за минувшие сутки был ранен один оккупант. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных сил Украины, противник прекратил свою активность", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования обстреляли украинские позиции возле Новолуганского, Орехово и Богдановки. Ранения получил один военнослужащий. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, состояние здоровья украинца удовлетворительное.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.